Tamponamento a catena in autostrada: code chilometriche e uscite obbligatorie

TARVISIO - Sono sei i veicoli rimasti coinvolti nella mattinata del 31 maggio, in un tamponamento a catena sulla A23. Nel sinistro, avvenuto all’altezza della galleria ‘Spartiacque’ in direzione Udine attorno alle 8 del mattino, sono rimaste ferite delle persone. Non pochi i disagi al traffico, bloccato per oltre un’ora.

L’INCIDENTE - Degli automobilisti hanno chiamato il numero unico, 112, chiedendo l’intervento dei soccorsi. Dalla centrale Sores di Palmanova sono stati inviate sul posto alcune ambulanze e l’elicottero, partito dalla base di Campoformido. Assieme ai sanitari anche la polizia stradale, che si è occupata dei rilievi, il personale della Direzione 9° Tronco di Udine e i vigili del fuoco. In una nota, Autostrade per l'Italia ha comunicato che «intorno alle 9 è stato risolto l'incidente. Attualmente il traffico transita su due corsie e si registrano nove chilometri di coda anche per gli elevati volumi di traffico provenienti dall'Austria in occasione della festività religiosa del Corpus Domini».

TRAFFICO - Al momento, per far defluire più velocemente il traffico, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Udine sud e il bivio con la A4 e istituita l’uscita obbligatoria a Udine sud per chi proviene da Tarvisio ed è diretto verso la A4: è consigliata quindi l’uscita ad Udine nord. Chiusa anche l’entrata di Udine sud in direzione bivio A4.