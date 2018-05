C'è il Corpus Domini: traffico intenso sulle autostrade del Fvg

UDINE - Dopo l'Ascensione e la Pentecoste è la volta del Corpus Domini, una festività che per austriaci e tedeschi é sinonimo di vacanza. E' iniziato giovedì e durerà fino a domenica questo lungo ponte e i primi rallentamenti, infatti, che si sono già trasformati in code su tutta la A23, in direzione bivio A4. Le previsioni per i prossimi giorni segnalano traffico intenso anche venerdì 1 giugno per tutta la giornata in A4 direzione Trieste: in particolare nel pomeriggio potrebbero verificarsi code o rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Transiti elevati anche lungo la A23 in direzione Tarvisio, più fluido ma pur sempre sostenuto anche in A57 Tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni.

COSA ACCADRA' SABATO E DOMENICA - Sabato 2 e domenica 3 giugno, la A4 sarà interessata da traffico intenso in entrambe le direzioni e, al mattino, potrebbero verificarsi code o rallentamenti in prossimità dei caselli verso le località di mare. Traffico 'difficile' anche in A23, ma in direzione Tarvisio per i rientri verso Austria e Germania e in A57 in entrambe le direzioni. Stop ai mezzi pesanti con peso superiore alle sette tonnellate e mezza, sabato 2 dalle 8 alle 22 e domenica 3 giugno, dalle 7 alle 22. Anche lunedì 4 giugno, a causa della ripartenza dei mezzi pesanti dopo lo stop del giorno prima, sarà caratterizzata da elevati flussi lungo la A4, in direzione Venezia e in A23 in direzione Palmanova. Il traffico sarà elevato anche in A57, in direzione Venezia.

COME RESTARE INFORMATI - Per informarsi sulle condizione del traffico in tempo reale, è attivo il Numero verde gratuito 800. 99.60.99 a cui rispondono gli operatori di Viaggiando, il Centro informativo di Autovie Venete CAV e Brescia Padova; la app, InfoViaggiando e l’account Twitter @AutovieTraffic che coprono tutta la rete di Autovie Venete (A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Conegliano, A23 Palmanova - Udine sud, A34 Villesse Gorizia, A57 Tangenziale di Mestre)