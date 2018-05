Aperiveg d'Estate! Aperitivo e musica in terrazza Al Tiglio Veg

MORUZZO - ‘Al Tiglio - cucina naturale’ (via Centa 8, 33030 Moruzzo) è arrivata l’estate! Ogni prima domenica per tutta la stagione calda, a Moruzzo, sulla più bella terrazza del Friuli, è in programma ‘Aperiveg d'Estate’

L’EVENTO - Si comincia domenica 3 Giugno, dalle 18. L’aperitivo sarà allietato dalla musica di DjMil e Svejk DjSet. Per tutti vini e birre artigianali, ma anche cocktails ed estratti di frutta, mentre dalla cucina piatto unico con degustazione delle specialità del ristorante (per l'occasione non sarà possibile usufruire del servizio ristorante con menù alla carta). In caso di maltempo l’evento si svolgerà comunque all’interno nelle due sale panoramiche del ristorante.

Informazioni: via Centa 8/A, Moruzzo | 0432.642024 | info@altiglioveg.it | Facebook|