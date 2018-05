Incidenti a Paparotti e a Buttrio: due persone finiscono in ospedale

UDINE – Un doppio incidente stradale ha impegnato, nella mattinata di giovedì 31 maggio, i mezzi di soccorso della Sores, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria. Due persone sono rimaste ferite, una in modo più grave, l’altra più lieve.

Il primo allarme è scattato alle 8.06 in località Paparotti, a Udine. A scontrarsi sono stati un’auto e una motocicletta. Il centauro è finito sull’asfalto, riportando una sospetta frattura a una gamba e a un braccio. Il motociclista è stato portato in codice giallo all’ospedale di Udine con un’ambulanza. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Il secondo incidente si è verificato alle 8.53 sulla strada regionale 56, a Buttrio, nelle vicinanze del distributore Erg. Un’auto è finita nel fosso, pare in maniera autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Il conducente è rimasto incastrato ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo dalla vettura. Soccorso dal personale del 118, è stato traportato al Pronto soccorso di Cividale in codice verde per un trauma toracico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.