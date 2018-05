Camion investe due donne: entrambe muoiono sul colpo

SAN GIORGIO DI NOGARO - Grave incidente nella tarda mattina a San Giorgio di Nogaro, dove un camion ha investito due donne uccidendole. Si tratta di una nonna che par stesse attraversando le strisce pedonali assieme alla nipote.

L'INCIDENTE - Il drammatico incidente è avvenuto nel centro del paese, lungo viale Europa Unita, all’altezza del civico 7, non lontano dal Bar al Marinaio. Una strada già diverse volte al centro delle cronache.

I SOCCORSI - La chiamata al numero unico, 112, è arrivata poco dopo le 12.20. Dalla centrale di Palmanova è stata inviata sul posto un’ambulanza, in codice rosso e dalla base di Campoformido è partito l’elicottero. Quando il medico rianimatole è arrivato sul posto non ha che potuto constatare il decesso di entrambe le donne, la più giovane di 45 anni. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro. Le forze dell'ordine si stanno occupando degli accertamenti del caso, per capire la dinamica dell'incidente mortale.