Romeo&Giulietta in salsa friulana: «Diverse le fonti che hanno influenzato Shakespeare»

UDINE – Pietro Fontanini, sindaco di Udine, l’ha detto a chiare lettere dando lettura delle sue linee programmatiche: «Assieme a Verona faremo conoscere la vicenda di Luigi da Porto e Lucina Savorgnan per far diventare pure Udine città di Giulietta e Romeo». Il riferimento del primo cittadino è alla storia tra il condottiero da Porto, friulano per parte di madre, e la cugina Savorgnan, mai sbocciata a causa del conflitto in cui sono state coinvolte tra le due famiglie di provenienza in seguito ai tumulti del ‘Giovedì grasso’, la ‘Zobbia Grassa’.

Abbiamo chiesto alla professoressa Marisa Sestito, anglista, se la storia raccontata da Shakespeare possa davvero essere stata ispirata dall’amore incompiuto della coppia friulana: «E’ interessante che ci possano esserci dei radicamenti in Friuli di quersta storia, ma Shakespeare trae certamente spunto da fonti diverse che affondano le radici nella notte dei tempi. Da Pordo è una fonte importante, ma ce ne sono molte altre».