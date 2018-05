Incidente a Tavagnacco: auto abbatte il semaforo

TAVAGNACCO – Incidente stradale, nel pomeriggio di giovedì 31 maggio, in via Nazionale, a Tavagnacco, all’altezza dell’intersezione con via Enrico Fermi. A scontrarsi sono state una Peugeot e una Volvo.

La dinamica esatta dell’accaduto è al vaglio della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, ma pare che una delle vetture non abbia rispettato la precedenza. In seguito all’impatto, la Peugeot è finita addosso al palo che sostiene il semaforo. La conducente, una trentenne di Tricesimo, è stata soccorsa dal personale del 118, è stata portata in ospedale, a Udine, per accertamenti.

Illesa l’altra persona alla guida della Volvo, una donna di Udine classe 1975. Ci sono stati dei disagi alla circolazione veicolare.