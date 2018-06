Perde il controllo e finisce contro un'auto in sosta: ferite due donne

UDINE – Un incidente stradale verificatosi nella prima serata di giovedì 31 maggio ha causato il ferimento di due persone: una 36enne alla guida di una Toyota Yaris e la 17enne che si trovava sull’auto.

Da quanto riferito dagli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, giunti sul posto per i rilievi del caso, la donna, per cause in corso di accertamento, mentre procedeva verso piazzale Chiavris, ha perso il controllo della Toyota su cui viaggiava finendo contro un’Alfa Romeo posteggiata a lato della carreggiata.

La donna, residente a Udine, di origini albanesi, è rimasta ferita in maniera non grave, così come la ragazza che le sedeva accanto, ed entrambe sono state portate nel vicino ospedale di Udine con un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.