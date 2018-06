Gli eventi in programma venerdì primo giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il primo giugno, a Udine e provincia, eccoli.

‘Il suono in mostra’

Novità di quest’anno alcune anteprime che daranno un assaggio della rassegna. Il primo giugno (e fino al 3) sarà aperta al pubblico un’installazione di suoni e luci ambientata nella piscina comunale di via Pradamano, ‘Waves - Suoni e visioni in piscina’: sarà una vera e propria immersione nel suono (a pagamento, l’ingresso alla struttura). Maggiori dettagli, qui.

‘I boschi delle fate’

‘I boschi delle fate’: questo è il titolo della rassegna fotografica che verrà inaugurata nella città ducale venerdì 1 giugno alle 17 all’antica e affascinante Chiesa di Santa Maria dei Battuti, sul lato meridionale del Ponte del Diavolo. Maggiori info, qui.

Al via la stagione estiva di Malga Montasio

Debutta il 1° giugno la stagione estiva in malga Montasio, una meta sempre più amata dalle famiglie, che nei mesi caldi scelgono l’altopiano per un tuffo nella natura, tra panorami mozzafiato e distese erbose prese d’assalto dalle vacche dell’Associazione allevatori Fvg che da anni gestisce pascolo e agriturismo. Maggiori dettagli, qui.

Il Passaporto giallo di Raffaella Passiatore

La presentazione del volume è in programma, il primo giugno, alle 18, alla Libreria Tarantola di via Vittorio Veneto, a Udine. Info, qui.

'Il castello di Gronumbergo'

Venerdì 1 giugno, alle 18, alla Sala Consiliare del Comune di Moruzzo verrà presentato in anteprima il volume 'Il castello di Gronumbergo'. L'opera è frutto di ricerche quindicennali dello scrivente e verrà presentata dal prof. arch. Vittorio Foramitti dell'Università degli Studi di Udine.

Concorso Completo Internazionale di Attacchi

Quest'anno a Palmanova la stagione degli sport equestri si apre con la tre giorni (1, 2 e 3 giugno) del Concorso Completo Internazionale di Attacchi (carrozze). Una delle sole due gare internazionali della disciplina che l’Italia ospita ogni anno. Le gare si concluderanno con la cerimonia della premiazione che sarà effettuata, domenica 3 giugno, alla fine dell'ultima prova, in Piazza Grande dopo una breve sfilata per la città stellata.

‘Responsabilità medica a un anno dalla legge Gelli-Bianco’

Di questo si parlerà durante un convegno in programma venerdì 1° giugno, dalle 15.30 alle 18.30, nella sala Valduga della Camera di commercio. Interverranno: il consigliere della Corte di Cassazione, Domenico Chindemi, e il fondatore dell’Associazione di tutela diritti del malato di Udine - che organizza l’evento-, avvocato Gabriele Agrizzi. Introdurrà e modererà l’incontro la presidente del sodalizio, avvocato Anna Agrizzi.

Al Cinecity di Lignano Sabbiadoro

Venerdì 1 giugno, alle 21, al Cinecity di Lignano Sabbiadoro continuano gli appuntamenti con il Noir in una doppia veste: si parte con la proiezione di Vertigine di Otto Preminger, con Gene Tierney, Vincent Price, Dana Andrews (USA, 1944, 88’), introdotta dal critico e giornalista cinematografico Paolo Zelati, che poi accompagnerà il pubblico in una speciale visita guidata alla mostra Ombre di carta, memorabilia dall’universo Noir , realizzata con i preziosi materiali della sua sterminata collezione di fotobuste, locandine e manifesti di capolavori cinematografici del passato, oggi vere e proprie rarità, che lui stesso ha curato per l’occasione.