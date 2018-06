Al via il primo ‘Festival dei Cammini’

FRIULI - Conoscere la ricchezza di un territorio, viverlo, assaporando con lentezza il suo prezioso patrimonio ambientale, culturale, storico e umano. È l’intimo desiderio di questa esperienza a muovere ogni anno, e in numero sempre crescente, milioni di turisti che – zaino in spalla – decidono di mettersi in viaggio a piedi. Il Friuli Venezia Giulia, crocevia di popoli e di culture, è stato da sempre attraversato da camminanti e pellegrini. Da venerdì 1 a domenica 3 giugno la prima edizione del «Festival dei Cammini» – che con un ricco programma toccherà Colloredo di Monte Albano, Illegio, Aquileia e Majano –, sarà l’occasione per riscoprire questo tassello della nostra storia e fare esperienza degli antichi itinerari che contraddistinguono la «piccola patria».

L’iniziativa è realizzata nell’ambito di «WalkArt», il progetto Interreg promosso dal Consorzio della Comunità collinare del Friuli – in collaborazione con Promoturismo Fvg e Kärnten:mitte – che si propone proprio di promuovere e valorizzare il territorio transfrontaliero attraverso questi antichi itinerari (www.walk-art.eu). Tre i cammini protagonisti del festival: il «Cammino delle pievi della Carnia», che in un percorso circolare di 260 chilometri riscopre appunto le antiche pievi; il «Cammino celeste» che da Aquileia porta al Monte Lussari; e la «Via del Tagliamento» che da Coccau arriva a Concordia Sagittaria.

IL PROGETTO - «Non a caso abbiamo voluto chiamare questo progetto WalkArt, l’arte del cammino – spiega il presidente del Consorzio della Comunità collinare, Mirco Daffarra –. Il nostro obiettivo è, infatti, quello di valorizzare e promuovere le antiche vie di pellegrinaggio, per riscoprire un turismo lento e sostenibile che consenta di godere del ricco patrimonio ambientale, culturale e artistico che il territorio offre e che si trova su queste vie». «L’intento – prosegue Daffarra – è anche quello di favorire una ricaduta non solo culturale, ma pure economica nelle comunità che vengono toccate dai sette cammini che fanno parte del progetto (4 in Friuli e 3 in Carinzia). Un aspetto questo che rappresenta un’occasione significativa, anche in termini occupazionali, in modo particolare, per i giovani e per la montagna. Si tratta inoltre di un’iniziativa che ha favorito il dialogo tra territori, penso alle sinergie con l’Austria, ma anche a quella con la Diocesi di Vicenza, una parte della Via del Tagliamento, infatti, coincide con la famosa Romea strata, da qui la nascita di un accordo di collaborazione».

Numerose le azioni in cui si articola il progetto. Oltre alla realizzazione di sito internet dedicato (www.walk-art.eu), si sta provvedendo alla mappatura dei percorsi con l’individuazione di tutti i punti di interesse per i turisti. Il progetto, inoltre, garantisce l’apertura al pubblico delle 10 pievi della Carnia, ma anche la formazione degli operatori turistici, a cura di Promoturismo Fvg. Sul fronte della divulgazione della cultura dei cammini sono stati organizzati incontri e conferenze. Non solo. È in dirittura d’arrivo l’allestimento di due sale di accoglienza per i pellegrini, una all’interno dell’Hospitale a San Tomaso di Majano e una in Austria. Per la struttura di Majano, si provvederà all’arredamento di una sala con 12 posti letto oltre ad una cucina attrezzata. «Saranno ideati inoltre – conclude Daffarra – sette pacchetti turistici ad hoc, uno per ogni percorso, sempre nell’ottica di creare una promozione del territorio che resti anche a progetto concluso. Oltre al completamento delle indicazioni sui percorsi con pannelli illustrativi, ci saranno delle iniziative, a cura di Promoturismo Fvg, che coinvolgeranno giornalisti e tour operator. Questo complesso di azioni ha dato vita una preziosa sinergia con le realtà del territorio: i comuni interessati, ma soprattutto le realtà associative che da anni gestiscono i cammini, un mondo fatto prevalentemente di volontariato».

IL PROGRAMMA - L’evento si aprirà venerdì 1° giugno a Colloredo di Monte Albano, nella sede della Comunità Collinare, con una serata istituzionale che vedrà confrontarsi autorità ed esperti sullo stato dell’arte dei cammini, buone pratiche e progettualità future. Nel vivo del Festival si entrerà sabato 2 giugno con la valorizzazione – in collaborazione con Gruppo Arciconfraternita dello Spirito Santo «Pieres Vives» – del «Cammino delle Pievi» di cui si percorrerà il primo tratto da Imponzo (partenza alle 9.30 da Cjase Emmaus) alla Pieve di San Floriano (arrivo alle 11 con la celebrazione della S. Messa). Si farà poi rientro a Illegio, dove, grazie anche al patrocinio del Comune di Tolmezzo, si potrà godere di diverse attività in paese. Dalle 9, infatti, sarà possibile visitare la mostra della fotografa carnica, Ulderica Da Pozzo; dalle 10 saranno aperti al pubblico i mulini Mardar e Gjeneral. Alle 11 e alle 14 visite guidate alla mostra d’arte «Padri e figli» (fino a esaurimento posti). Alle 13, inoltre, al Teatro Tenda si potrà pranzare e, alle 14, assistere al concerto del quintetto Green Waves.

Dai monti alla pianura, il pomeriggio sarà invece la volta della valorizzazione del «Cammino celeste», con partenza alle 15 da Aquileia per un percorso circolare di due ore e mezza (partenza da piazza del Capitolo, è consigliata merenda al sacco), in collaborazione con l’Associazione «Iter Aquileiense». Numerose le attività collaterali. Alle 14.30 a Palazzo Meizlink, visita guidata alla mostra «Tesori e imperatori. Lo splendore della Serbia Romana»; alle 16 e alle 17.30 spazio ai più piccoli con laboratori didattici per bimbi sulle vie di comunicazione e sulle strade romane; alle 16 visita guidata alla Basilica e alle 17 alla città. Infine, alle 18.30 nella sala consiliare del municipio, gentilmente concessa dal Comune di Aquileia, si terrà un incontro dedicato a cammini e pellegrinaggi con l’intervento dello scrittore Nicolò Giraldi, del teologo Andrea Bellavite, dell’hospitaliera Roberta Gallina e di Paolo Zuliani, socio fondatore del Cammino Celeste.

La kermesse si chiuderà domenica 3 giugno nel cuore del Friuli, all’Hospitale di San Tomaso di Majano, con la valorizzazione della «Via del Tagliamento», in collaborazione con l’associazione «Amici dell’Hospitale». Anche qui si intraprenderà un percorso circolare della durata di due ore e mezzo, con partenza alle 10 (consigliato pranzo al sacco). A seguire, il pomeriggio, sarà costellato di appuntamenti culturali: Alle 14 e alle 15 andrà in scena «Va pian e fa presto» di Viso&Rachel; alle 15.30 si terrà l’incontro «Il cammino di Julio» con Luigino Peressini, un racconto illustrato per bambini e non, del Friuli medievale dei cammini. Alle 16.30 ci sarà invece il concerto di fiati della Filarmonica Fvg.



Informazioni: www.walk-art.eu | www.friulicollinare.it |