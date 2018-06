Al via la 36^ Sagre a Felet

FELETTO - Torna la Sagre a Felet. L’appuntamento, a Feletto Umberto, è per l’uno, 2,3, giugno, ma anche per il fine settimana seguente, 8, 9, 10 e quindi per il 15, 16,17 giugno. Dopo un anno di obbligato stop la sagre festeggia quest’anno il suo 36° ‘compleanno’ e si appresta ad offrire tre fine settimana ricchi di appuntamenti cn tanta musica, sport e appuntamenti per i giovani.

LA SAGRA - Tutte le strutture della manifestazione vengono ospitate, per tutta la durata della sagra, sul parco adiacente a villa Tinin, una compagine (villa e parco) di proprietà della parrocchia di S. Antonio Abate di Feletto. Nei chioschi si possono trovare vini tipici friulani, birra, una buona griglia, magari accompagnata da delle (ottime) patate fritte. Ogni giorno a disposizione c’è una grande pesca di beneficenza con bellissimi premi. La festa inizia nel tardo pomeriggio, con l’apertura dei chioschi e l’arrivo del complesso che, durante la serata, allieta sagra avventori.

