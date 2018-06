Turismo e siti Unesco, un tirocinio in CamCom per neolaureati dell’UniUd

UDINE - Un tirocinio in Camera di Commercio per un neolaureato in Scienze e tecniche del turismo culturale all’Università di Udine, per una concreta esperienza sulle implicazioni procedimentali e organizzative dell’attività di promozione di Mirabilia, progetto di promozione congiunta dei siti UNESCO italiani cosiddetti 'minori', di cui la Cciaa è partner, e delle relative aziende del settore turistico. La domanda di ammissione alla selezione va inviata entro l’11 giugno all’Università di Udine (per informazioni è possibile rivolgersi allo 0432.273230 e promozione@ud.camcom.it oppure in università ufficio.tirocini@uniud.it).

CINQUE MESI - L’esperienza avrà la durata di 5 mesi: sarà avviata a partire da luglio e si concluderà entro il 31 dicembre. Dopo una prima selezione operata dall’Università, i candidati affronteranno un colloquio in Camera di Commercio. Il tirocinante selezionato sarà poi coinvolto nelle attività progettuali, con particolare riguardo alla divulgazione del progetto, alla rilevazione delle esigenze delle aziende, all’ascolto dei referenti istituzionali ed economici locali e allo studio del territorio, con la possibilità di indicare soluzioni per una efficace strategia di valorizzazione e consolidamento del network Mirabilia, di cui tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito www.mirabilianetwork.eu. La modulistica per la domanda, il bando e tutte le indicazioni per i candidati sono su www.ud.camcom.it.