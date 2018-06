2 giugno: gli eventi in programma nella città di Udine

UDINE – Il 2 giugno 2018 si celebra il 72° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Come al solito ricco il programma di iniziative promosse da enti pubblici e privati, tra cui la Prefettura di Udine, la Regione, il Comune di Udine, la Brigata Alpina Julia, l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Udine, il 3° Reggimento Genio Guastatori, il Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la Consulta provinciale degli studenti e l’Istituto Stringher di Udine.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI – E’ prevista l’apertura straordinaria, con ingresso libero, dei musei storici militari di Udine: quello della Brigata Alpina Julia in via Sant’Agostino 8 (aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18) e quello del 3° Reggimento Genio Guastatori in via San Rocco 180 (aperto dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16). Alla ‘Di Prampero’ sarà possibile vedere una esposizione di chine acquerellate denominata ‘l’armata scomparsa’, raccolta di opere grafiche inerenti alla Campagna di Russia 1942-43, stilate di pugno dal compianto Reduce S. Ten. Med. Cpl. Gaetano Salvemini. Sarà inoltre presente la rassegna fotografica ‘Mozambico a 25 anni dall’inizio dell’operazione Albatros’, costituita da foto di repertorio scattate all’epoca della missione dal Lgt. Luciano Bellissimo. Alla Berghinz sarà possibile visitare la sala museale dei guastatori d’Italia presente presso il Reggimento, già inserita nella rete museale della provincia di Udine, dove è stata realizzata, tra l’altro, la ricostruzione ‘indoor’ di una trincea della grande guerra. Inoltre le sedi dei Civici Musei di Udine, ossia il Museo del Castello, il Museo Etnografico e Casa Cavazzini, rimarranno aperte con ingresso gratuito dalle 10.30 alle 19.

MUSICA PROTAGONISTA - La Fanfara della Banda Filarmonica di Vergnacco si esibirà nelle vie della città di Udine giungendo in piazza Libertà dove, alle 12, è previsto l’alzabandiera ufficiale con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti da parte del Prefetto e delle altre autorità. L’ammainabandiera verrà eseguito alle 17.30. Alle 18.30, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si terrà il concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Jacopo Tomadini, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti. I biglietti possono essere ritirati presso la biglietteria del Teatro.

LE ONOREFICIENZE - Nella stessa giornata si svolgerà anche la cerimonia di consegna delle onorificenze Omri conferite dal Presidente della Repubblica con Decreto del 27 dicembre 2017. Il Prefetto di Udine consegnerà anche ai rispettivi familiari due medaglie d'onore alla memoria di cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Questo l’elenco degli insigniti del 2 giugno 2018: Roberto Bile, Luca Carocci, Giovanni D'Affara, Ennio Dal Bo, Olivo Dionisio, Agostino Giannino, Luca Gruer, Claudio Licitra, Luciano Mainardis, Paolo Pascolo, Giuseppe Sanna, Giuseppe Stornello, Graziano Tilatti, Edi Turco, Gabriele Venturelli, Roberto Verona, Lucio Vogrig, Anna Maria Zilli, Gerardo Buttarello, Daniele Livon, Domenico Rebeschini e Stefano Urbano. Saranno inoltre consegnare due Medaglie d’onore agli ex deportati ed internati nei lager nazisti: Maurizio Petri alla memoria del padre Guido Petri e Luigi Portacci alla memoria del nonno Luigi Portacci.