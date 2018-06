Riprendono le visite guidate alle Frecce Tricolori

RIVOLTO - Come accade ormai da molti anni all’arrivo della bella stagione, la Base Aerea di Rivolto (UD) riapre le porte al grande pubblico per far vedere da vicino dove le Frecce Tricolori hanno scritto la loro prestigiosa storia. PromoTurismoFVG, in collaborazione con l’Aeronautica Militare, organizza visite guidate della durata di tre ore che si configurano come un vero spettacolo, consentendo al pubblico di immergersi nell'emozionante atmosfera della base aerea, centro logistico e punto di partenza delle esibizioni in cielo della Pattuglia Acrobatica Nazionale.



VISITE - Al visitatore, il personale dell’Aeronautica, avvalendosi anche della proiezione di filmati, svela tutti segreti del volo acrobatico, illustra le caratteristiche dei velivoli, le tecniche di volo, la vita dei piloti nella base. Lungo il percorso i visitatori hanno anche l’opportunità di vedere da vicino l’Aermacchi MB339, il velivolo attualmente in dotazione alle Frecce Tricolori. Può anche capitare, se la Pattuglia non è impegnata con le esibizioni, di poter assistere all’addestramento in volo. La visita deve essere prenotata con dieci giorni di anticipo attraverso l’infopoint PromoTurismoFVG di Udine: tel. 0432 295972, livefrecce@promoturismo.fvg.it



BIGLIETTO - Il costo del biglietto è di 12 euro a persona, di 6 euro per i possessori di FVG card ed è gratuito per i bambini sotto i 12 anni (fino ad un massimo di un bambino per adulto pagante, agli altri si applicherà la tariffa di 6 euro). La visita guidata viene effettuata in italiano. Esiste inoltre la possibilità di effettuare la visita per gruppi organizzati e dotati di bus autonomo. In questo caso occorre rivolgersi direttamente all’ufficio relazioni pubbliche della PAN: pan@aeronautica.difesa.it

ORARI E DATE - Il ritrovo a Rivolto (parcheggio antistante la Base) è alle 8.30, con inizio del percorso alle 9. Il calendario prevede visite il 14 e 25 giugno (in questa data non è previsto il volo acrobatico), 5, 25 e 26 luglio, 2, 20, 21, 30, 31 agosto, 6, 13, 18 settembre. Le condizioni meteorologiche o eventuali esigenze operative dell'Aeronautica Militare possono comportare la cancellazione della visita.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale www.turismofvg.it.