Che tempo farà il 2 giugno? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Una modesta depressione in quota, sulle Alpi occidentali, farà affluire aria leggermente più fresca che potrebbe rendere instabile l'aria calda e umida presente sull'alto Adriatico.

Secondo le previsoni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 2 giugno, avremo cielo in prevalenza sereno sulla costa con venti di brezza, specie nel pomeriggio; in pianura in genere poco nuvoloso, sui monti al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio nuvoloso con rovesci e temporali sparsi. Anche in pianura sarà possibile qualche isolato temporale pomeridiano.