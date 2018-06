Udine, corso gratuito per diventare imprenditori

UDINE - Ultimi posti per il corso di formazione imprenditoriale della Camera di Commercio di Udine rivolto a tutti quelli che desiderano dare vita a una propria idea per la creazione di un’impresa. Saranno 102 le ore di lezione, con l’obiettivo di potenziare le capacità di innovazione del futuro imprenditore fornendo strumenti di analisi e di pianificazione strategica per l’identificazione di un modello di business. Durante il percorso sarà sviluppato il Business plan individuale. Il corso è rivolto a maggiorenni in stato di disoccupazione, inoccupati, occupati, che siano residenti o domiciliati sul territorio del Fvg.

LE OPPORTUNITA' POST CORSO - Una volta completato il corso e predisposto il business plan, i partecipanti potranno avere accesso alle misure di sostegno all’autoimpiego previste dal bando 'Supporto alle nuove realtà imprenditoriali', a valere sul Por Fesr 2014/2020 e, per chi è iscritto a Garanzia Giovani, al Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment (finanziamenti agevolati a tasso zero), con nove punti di premialità. Il corso sarà avviato a giugno e la comunicazione di avvio verrà inviata direttamente agli interessati con adeguato preavviso.

COME ISCRIVERSI - Per partecipare è necessario iscriversi online su www.ricercaeformazione.it e consegnare una 'business idea', la fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale e copia del curriculum o a mano o via mail a vania.crispino@ud.camcom.it (per la consegna a mano Cciaa Udine, via Morpurgo 4 e per info 0432.273278).