Via Colugna: lunedì partono i lavori per la nuova rotonda

UDINE – Partiranno lunedì 4 giugno i lavori destinati a modificare la viabilità su un tratto di via Colugna. In particolare, sarà realizzata una nuova rotatoria dalla quale si innesterà la strada interna al sedime ospedaliero, che consentirà di raggiungere il nuovo ospedale una volta completati il 3° e 4° lotto.

COME CAMBIERA’ LA VIABILITA’ - La nuova opera sarà effettuata in due fasi lavorative, per ridurre al minimo l’impatto sul traffico quotidiano (mezzi privati, mezzi di emergenza e trasporto pubblico). Nel tratto di via Colugna che va dall’innesto di via Bonaffons fino a quello di via Reana saranno istituiti dei restringimenti della corsie di marcia che consentiranno un senso unico di circolazione nella direzione che va da piazzale Meriggi (posto alla fine di Via Chiusaforte) a Via Reana. Nello specifico, nella prima fase chi esce da via Pigozzi e da via Moimacco non potrà più svoltare a destra, ma dovrà necessariamente svoltare a sinistra. Nella seconda fase, sarà impedita l’immissione su via Colugna da via Pigozzi, chi esce da via Moimacco non potrà più svoltare a destra, ma dovrà necessariamente svoltare a sinistra.

SI LAVORERA’ FINO ALLA FINE DI LUGLIO - L’inversione di marcia, per coloro che percorrono via Colugna in direzione via Reana, potrà essere effettuata immettendosi su via Reana, per poi proseguire lungo via Feletto, via Brazzacco, via Santa Margherita del Gruagno. Il completamento dei lavori è previsto per il 20 luglio 2018.