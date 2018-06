Gli eventi in programma sabato 2 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 2 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Al via la 36^ Sagre a Felet

Torna la Sagre a Felet. L’appuntamento, a Feletto Umberto, è per l’uno, 2,3, giugno, ma anche per il fine settimana seguente, 8, 9, 10 e quindi per il 15, 16,17 giugno. Dopo un anno di obbligato stop la sagre festeggia quest’anno il suo 36° ‘compleanno’ e si appresta ad offrire tre fine settimana ricchi di appuntamenti cn tanta musica, sport e appuntamenti per i giovani. Info, qui.

Al via il primo ‘Festival dei Cammini’

Da venerdì 1 a domenica 3 giugno la prima edizione del «Festival dei Cammini» – che con un ricco programma toccherà Colloredo di Monte Albano, Illegio, Aquileia e Majano –, sarà l’occasione per riscoprire questo tassello della nostra storia e fare esperienza degli antichi itinerari che contraddistinguono la «piccola patria». Info, qui.

Trekking , vini e sapori della Val Chiaro

Avrà luogo sabato 2 Giugno, a Prestento , all’inizio della Val Chiarò, una giornata dedicata al trekking ed ai vini e sapori della Valle, con il patrocinio del Comune di Torreano e la collaborazione del gruppo Alpini di Prestento, il Gruppo Cacciatori , La Proloco e Torreano Ambiente, il gruppo speleologico Forum Julii Speleo. L’appuntamento per tutti sarà alle 9 nella piazza di Prestento. Info: La Cinciallegra tel.: 0432 1796223 www.lacinciallegrawinebar.com, trekking@torreano.net, www.torreano.net

‘Il suono in mostra’

Novità di quest’anno alcune anteprime che daranno un assaggio della rassegna. Il primo giugno (e fino al 3) sarà aperta al pubblico un’installazione di suoni e luci ambientata nella piscina comunale di via Pradamano, ‘Waves - Suoni e visioni in piscina’: sarà una vera e propria immersione nel suono (a pagamento, l’ingresso alla struttura). Maggiori dettagli, qui.

Torna ‘Fieste di privemere’ sul Monte di Buja

L’attuale ‘Fieste di privemere’ (2, 3, 8, 9, 10 giugno 2018) è meta ambita per visitatori provenienti da tutto il Friuli e anche dal vicino Veneto non mancano le comitive di amici provenienti dalla Slovenia e Austria attirati dai nostri sapori e gusti Tipicamente Friulani. Info, qui.

‘I boschi delle fate’

‘I boschi delle fate’: questo è il titolo della rassegna fotografica che verrà inaugurata nella città ducale venerdì 1 giugno alle 17 all’antica e affascinante Chiesa di Santa Maria dei Battuti, sul lato meridionale del Ponte del Diavolo. Maggiori info, qui.

Una mostra sugli strumenti antichi ‘apre’ Risonanze

Sarà una mostra di strumenti antichi a dare il via al conto alla rovescia di Risonanze, il Festival dedicato al legno ‘che suona’ in programma in Valcanale dal 14 al 17 giugno 2018. Sabato 2 giugno alle 18, nel ‘Giardino del Tiglio’ di palazzo Veneziano, ci sarà il taglio del nastro di ‘Theatrum Instrumentorum, la ricerca del suono perduto’, l’allestimento didattico a cura di Dramsam - Centro giuliano di musica antica di Gorizia, solitamente ospitato nel Castello di Gorizia. Info, qui.

Griffonday

Il 2 giugno, inoltre, sarà organizzata un’escursione alla scoperta delle meravigliose orchidee presenti sul territorio. I visitatori saranno accompagnati dalle guide botaniche. Il ritrovo è alle 9, al centro visite. La giornata si aprirà con una conferenza introduttiva. Info, qui.

ItinerAnnia

Vie e piazze dedicate ad eventi musicali e gastronomici e Villa Dora come centro culturale, ritorna dal primo al 3 giugno ‘ItinerAnnia - eventi tra gusto e arte’, la kermesse della Bassa friulana. Info, qui.

Vespa Raduno a San Daniele

Sabato 2 e domenica 3 giugno torna l'appuntamento per appassionati di Vespa in un tour alla scoperta del Friuli Collinare, organizzato dal Gruppo Vespars di Villanova associato al Moto Club Motomas di Fagagna. Info, qui.

Concorso Completo Internazionale di Attacchi

Quest'anno a Palmanova la stagione degli sport equestri si apre con la tre giorni (1, 2 e 3 giugno) del Concorso Completo Internazionale di Attacchi (carrozze). Una delle sole due gare internazionali della disciplina che l’Italia ospita ogni anno. Le gare si concluderanno con la cerimonia della premiazione che sarà effettuata, domenica 3 giugno, alla fine dell'ultima prova, in Piazza Grande dopo una breve sfilata per la città stellata.

Visita alla Berghinz

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, la Caserma ‘M.O. G.B. Berghinz’, sede del 3° Reggimento Genio Guastatori, aprirà le porte alla cittadinanza dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Nell’occasione, scolaresche e cittadini potranno conoscere da vicino la realtà del reparto interagendo con il personale militare, i mezzi e i materiali in dotazione.