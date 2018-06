Gli eventi in programma domenica 3 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 3 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Aperiveg d'Estate

‘Al Tiglio - cucina naturale’ (via Centa 8, 33030 Moruzzo) è arrivata l’estate! Ogni prima domenica per tutta la stagione calda, a Moruzzo, sulla più bella terrazza del Friuli, è in programma ‘Aperiveg d'Estate’. Info, qui.

‘Flower Power’

Domenica 3 giugno farà il suo debutto a Gemona del Friuli la manifestazione ‘Flower Power’, dedicata - come s'intuisce dal titolo - ai fiori. Maggiori dettagli, qui.

Vespa Raduno a San Daniele

Sabato 2 e domenica 3 giugno torna l'appuntamento per appassionati di Vespa in un tour alla scoperta del Friuli Collinare, organizzato dal Gruppo Vespars di Villanova associato al Moto Club Motomas di Fagagna. Info, qui.

Griffonday

Domenica 3 giugno, dalle 10 alle 18, alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, ci sarà il ‘Griffonday’: una grande festa per imparare, in maniera semplice e divertente, a conoscere e rispettare la natura e l’ambiente attraverso tante attività in programma. I dettagli, qui.

Al via la 36^ Sagre a Felet

Torna la Sagre a Felet. L’appuntamento, a Feletto Umberto, è per l’uno, 2,3, giugno, ma anche per il fine settimana seguente, 8, 9, 10 e quindi per il 15, 16,17 giugno. Dopo un anno di obbligato stop la sagre festeggia quest’anno il suo 36° ‘compleanno’ e si appresta ad offrire tre fine settimana ricchi di appuntamenti cn tanta musica, sport e appuntamenti per i giovani. Info, qui.

Al via il primo ‘Festival dei Cammini’

Da venerdì 1 a domenica 3 giugno la prima edizione del «Festival dei Cammini» – che con un ricco programma toccherà Colloredo di Monte Albano, Illegio, Aquileia e Majano –, sarà l’occasione per riscoprire questo tassello della nostra storia e fare esperienza degli antichi itinerari che contraddistinguono la «piccola patria». Info, qui.

‘Il suono in mostra’

Novità di quest’anno alcune anteprime che daranno un assaggio della rassegna. Il primo giugno (e fino al 3) sarà aperta al pubblico un’installazione di suoni e luci ambientata nella piscina comunale di via Pradamano, ‘Waves - Suoni e visioni in piscina’: sarà una vera e propria immersione nel suono (a pagamento, l’ingresso alla struttura). Maggiori dettagli, qui.

Torna ‘Fieste di privemere’ sul Monte di Buja

L’attuale ‘Fieste di privemere’ (2, 3, 8, 9, 10 giugno 2018) è meta ambita per visitatori provenienti da tutto il Friuli e anche dal vicino Veneto non mancano le comitive di amici provenienti dalla Slovenia e Austria attirati dai nostri sapori e gusti Tipicamente Friulani. Info, qui.

‘I boschi delle fate’

‘I boschi delle fate’: questo è il titolo della rassegna fotografica che verrà inaugurata nella città ducale venerdì 1 giugno alle 17 all’antica e affascinante Chiesa di Santa Maria dei Battuti, sul lato meridionale del Ponte del Diavolo. Maggiori info, qui.

ItinerAnnia

Vie e piazze dedicate ad eventi musicali e gastronomici e Villa Dora come centro culturale, ritorna dal primo al 3 giugno ‘ItinerAnnia - eventi tra gusto e arte’, la kermesse della Bassa friulana. Info, qui.

Concorso Completo Internazionale di Attacchi

Quest'anno a Palmanova la stagione degli sport equestri si apre con la tre giorni (1, 2 e 3 giugno) del Concorso Completo Internazionale di Attacchi (carrozze). Una delle sole due gare internazionali della disciplina che l’Italia ospita ogni anno. Le gare si concluderanno con la cerimonia della premiazione che sarà effettuata, domenica 3 giugno, alla fine dell'ultima prova, in Piazza Grande dopo una breve sfilata per la città stellata.

5° Raduno ‘Artiglieri del 27°’

Domenica 3 giugno a Udine è in programma il 5° Raduno ‘Artiglieri del 27°’, nell’occasione sarà inaugurato (caserma Osoppo) un monumento alla presenza delle autorità cittadine, durante la manifestazione nella palazzina comandi della caserma Osoppo verrà presentata la mostra fotografica sulla prima guerra mondiale.

Marcialonga

Proseguono i festeggiamenti che Latterie Friulane ha organizzato in occasione del suo 85° anniversario. Domenica 3 giugno si celebra la bellezza della pianura friulana con una marcia non competitiva aperta a tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata immersi nella natura. Run in Marianis avrà luogo nella tenuta omonima di Palazzolo dello Stella. Le iscrizioni si fanno in loco a partire dalle 9 e fino alle 10.30 presso Casali Volpares – sede di Tenuta Marianis -, oppure mandando una mail a info@tenutamarianis.it