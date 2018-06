Abracadabra: Al Centrale l’ultima esilarante commedia di Pablo Berger

UDINE – In programma al cinema Centrale, Abracadabra, diretto dallo spagnolo Pablo Berger, già regista di quelBlancanieves vincitore di 10 premi Goya! Il film sarà in programma fino a mercoledì 6 giugno, ogni giorno alle 19.30 (tranne domenica 3 giugno, quando sarà alle 18). Un’occasione da non perdere per vedere sul grande schermo questa ipnotica commedia, ricca di emozioni e spassose avventure!



LA STORIA - Carmen (Maribel Verdú, indimenticabile protagonista di Y Tu Mama Tambien) vive alla periferia di Madrid con suo marito Carlos. È una casalinga qualunque, devota alla famiglia, mentre lui è un operaio edile e tifoso di calcio che vive per il Real Madrid. Un giorno le loro monotone vite cambiano per sempre. A un matrimonio, il cugino di Carmen cerca un volontario da ipnotizzare e Carlos, sebbene scettico, accetta. Qualcosa però va storto e Carlos si ritroverà posseduto da uno spirito. Inizia il surreale e comico tentativo per riportarlo alla normalità, ma Carmen comincia a sentirsi stranamente attratta dal suo «nuovo» marito. Una commedia all’interno di un dramma, che sta dentro a un thriller, che a sua volta è contenuto in un fantasy, che fa parte di… Una fusione di generi che catturerà e sorprenderà il pubblico fino ai titoli di coda! Una commedia che fa ridere a crepapelle!



Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.