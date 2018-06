Festa delle Erbe, nuovo appuntamento a Forni di Sopra

FORNI DI SOPRA – Conto alla rovescia per la festa delle erbe di Forni di Sopra in programma sabato 9 e domenica 10 giugno e poi ancora sabato 16 e domenica 17 giugno. La kermesse, nel momento di massima fioritura dei prati, è un omaggio all'antica tradizione della raccolta delle erbe spontanee primaverili, principale ingrediente dei piatti fornesi e carnici in genere.

UN RICCO PROGRAMMA - I due weekend saranno ricchissimi di appuntamenti tra attività all'aperto e in cucina per grandi e bambini con le ricette della tradizione e non solo, passeggiate all'aria aperta, il mercato dei produttori agricoli ed ancora, workshop dedicati ad erbe e fiori a alle preparazioni eco sostenibile che è possibile produrre con essi: dai cosmetici, ai liquori, dai concimi agli antichi rimedi, visite culturali alle bellezze del luogo, musica e molto altro ancora. Un evento che unisce tradizione divertimento e ricerca innovativa assolutamente da non perdere.

Per consultare il programma completo della manifestazione visitate il sito: www.festa-delle-erbe.it.