Giuseppe Battiston presenta Hotel Gagarin, al Visionario

UDINE – Una commedia divertente, poetica e sgangherata, che parla di sogni, di cinema ed incontri. Questo e molto altro è Hotel Gagarin, film di Simone Spada, che, al suo debutto alla regia di un lungometraggio, dirige un cast ricchissimo che include Giuseppe Battiston, Claudio Amendola, Luca Argentero, Barbora Bobulova e Silvia D'Amico. E proprio il ‘nostro’ Giuseppe Battiston sarà ospite mercoledì 6 giugno, alle 20, al Visionario, per presentare il film al pubblico udinese! La prevendita dei biglietti è già attiva online e presso la cassa del cinema.



LA PELLICOLA - Cinque italiani, squattrinati e in cerca di successo, vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia. Purtroppo i loro sogni di gloria vengono infranti appena raggiungono il freddo e isolato Hotel Gagarin, quando scoppia una guerra e il produttore sparisce con tutti i soldi... Una situazione spiacevole e grottesca che si rivela, però, l'occasione per ritrovare la spensieratezza e la gioia perdute. Scegliendo di usare il cinema come motivo scatenante dell'intreccio narrativo e un gruppo di sventurati come eroi, Spada ricalca la commedia all'italiana, romantica, brillante, malinconica e un po’ visionaria. E il senso dell’intero film (e della vita) è pronunciato proprio da Battiston nei panni del professor Nicola Speranza, che, citando Lev Tolstoj, dice "Se vuoi essere felice, comincia".



Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.