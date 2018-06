Picnic al tramonto, a Fagagna

FAGAGNA - Si avvicina l'estate e finalmente tornano i pic-nic serali a Casale Cjanor (via Casali Lini 9, Fagagna).

L’EVENTO - A partire dalle 20.30 copertine bianche, candele e luci soffuse creeranno l'atmosfera giusta per una serata rilassante in cui scorgere le stelle tra le fronde degli alberi. A fare da sottofondo a rane e grilli, non mancherà dell'ottimo accompagnamento musicale. Il costo della serata è di 29 euro comprensivo di menù picnic e una bevanda. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. In caso di maltempo l'evento sarà convertito in una serata a lume di candela all'interno.

Per info e prenotazioni potete scriverci un messaggio privato via Facebook oppure inviarci una mail a info@casalecjanor.com.