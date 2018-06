'Chi ben comincia' va in vacanza, ma Radio Gioconda garantisce un'estate al top

UDINE - L'estate si avvicina e 'Chi ben comincia' va in vacanza con successo anche in questa terza stagione. Il programma di Luca Ferri e Linda Fiore, non ha per niente risentito del cambio marchio dell'emittente che lo trasmette ogni lunedì sera in diretta, anzi, il nuovo marchio Radio Gioconda, in soli 5 mesi dal suo avvio nell'etere del Friuli Venezia Giulia, ha ispirato ancora di più le eccellenze del nostro territorio a essere presenti in questo spazio per raccontarsi: da Andrea Sambucco col suo esilarante personaggio Ruggero de I Timidi che abbiamo potuto apprezzare anche visivamente grazie alla diretta su Facebook, al mentalista Simone Ravenda che ci ha stupito coi suoi poteri; dalla maestra di cucina Micol Pisa, all'illustratore Massimiliano Riva.

'Chi Ben comincia' tornerà il prossimo autunno, ma intanto nuovi programmi si aggiungono a quelli già collaudatissimi come 'Itineradio' e 'Friuli In Gol', arricchendo ulteriormente il palinsesto di Radio Gioconda: 'Battito Italiano' che sarà in onda il sabato, a partire dal 2 giugno, in cui il deejay Federico Cozzi proporrà la musica italiana da 80 a 140 bpm, sì, quella per ballare; 'Buongiorno Commissario' con Agostino Matranga che dal 4 giugno ci terrà compagnia tutte le mattine col suo almanacco investigativo e, appena partito ma già molto seguito, 'Riflettore' che il venerdì pomeriggio mette in risalto musicisti e cantanti del Friuli Venezia Giulia attraverso interviste a cura di Linda Fiore.