Via Mercatovecchio, si ricomincia tutto da capo. Il Tar boccia il progetto

UDINE – Dopo anni di discussioni e di polemiche, il Tar del Friuli Venezia Giulia ha messo la parola fine alla vicenda. In via Mercatovecchio non sarà utilizzata la pietra piasentina. E’ stato accolto, infatti, il ricorso presentato dai commercianti della via. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale è stata depositata venerdì e all’origine della bocciatura del progetto c’è il sistema di captazione delle acque, realizzato, secondo il Tar, utilizzando dati non aggiornati. E così cala il sipario non solo sulla tipologia di pietra da utilizzare, ma sull’intera pedonalizzazione. Ora il neo sindaco Pietro Fontanini e la sua giunta potranno decidere cosa fare.

PEDONALIZZARE O APRIRE AL TRAFFICO? - E pensare che la vecchia amministrazione da mesi avrebbe voluto aprire il cantiere e iniziare a smantellare il ciottolato della storica via di Udine. Ora si riaprono i dibattiti e i confronti, tra chi vorrebbe fare di Mercatovecchio un luogo pedonale per ospitare eventi e manifestazioni in maniera continuativa, e chi pensa addirittura a una sua riapertura al traffico (era stato lo stesso Fontanini a mettere sul tavolo questa ipotesi in campagna elettorale). Non resta che aspettare per capire le reali intenzioni della nuova giunta, che vorrebbe coinvolgere in maniera più diretta i portatori di interesse del centro per ridisegnare il futuro di via Mercatovecchio. Staremo a vedere.