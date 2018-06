Minaccia la cassiera con un coltello per rubare 50 euro

UDINE – Una rapina piuttosto insolita è andata in scena in uno dei negozi del centro commerciale Terminal Nord. Una donna, dopo aver finto di fare acquisti da Takko fashion, si è avvicinata alla cassiera e minacciandola con un coltello, le ha chiesto di consegnarle 50 euro. Una cifra precisa, nonostante in cassa ci fosse altro contante. Riuscita nel suo intento se l’è data a gambe. Il fatto è avvenuto verso le 13.30 di venerdì 1 giugno. Sul posto è intervenuta la Polizia, che si è messa subito sulle tracce della donna: apparentemente sui 30 anni, capelli biondi, pelle olivastra.