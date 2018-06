Camion di traverso sulla A23: carico sull'asfalto e circolazione bloccata

PASIAN DI PRATO – Un camion sbanda, perde parte del carico e l’autostrada va in tilt. E’ accaduto nella mattinata di sabato 2 giugno sulle A23, nel tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud, in comune di Pasian di Prato. Il tir, che procedeva in direzione sud, dopo aver perso il controllo, si è messo di traverso occupando entrambe le corsie di marcia. Per questo motivo l’autostrada è rimasta chiusa per un paio di ore, tra le 7 e le 9 del mattino, giusto il tempo di spostare il camion nella corsia di emergenza.

Il carico del mezzo pesante (scatole) sono finite in parte sul manto stradale, in parte nel vicino fosso. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. Il conducente del tir non è rimasto illeso.