Che tempo farà domenica 3 giugno? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - Per la gironata di domenica, l'Osmer Fvg prevede, al mattino bel tempo. Dal pomeriggio sui monti nuvolosità variabile con probabili rovesci locali e qualche temporale, possibili isolati anche in pianura, dove il cielo sarà in genere poco nuvoloso. Sulla costa venti di brezza e tempo più stabile, ma non si può del tutto escludere qualche breve e isolato rovescio temporalesco, specie verso la Slovenia.