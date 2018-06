Rubano il BancoPosta a un'anziana e prelevano 700 euro: denunciati

MAJANO – Sono arrivati in Italia dalla Romania, hanno preso a noleggio un’auto e hanno messo a segno una serie di colpi in tutto il Nord Italia. I due soggetti, di 39 e 41 anni, hanno colpito anche in Friuli, in un supermercato della zona Collinare, riuscendo a sottrarre la borsetta a un’anziana prelevando oltre 700 euro con il BancoPosta. Proprio dalla denuncia presentata ai carabinieri dalla donna sono iniziate le indagini dei carabinieri che hanno portato alla denuncia a piede libero dei due uomini. A darne notizia è il Gazzettino.

L’anziana, lo scorso mese di marzo, aveva lasciato incustodita la borsetta sul carrello in un supermercato. Una ‘preda’ troppo ghiotta per uno dei due romeni, che ha pensato bene di appropriarsene, riuscendo a trovare anche il Pin della carta. La tessera Bancoposta è stata bloccata poco dopo, ma nel frattempo i 700 euro erano già spariti. I militari dell’Arma hanno visionato centinaia di fotogrammi delle telecamere poste nel supermercato e nel Postamat, riuscendo a risalire al numero di targa noleggiata dai due uomini e quindi alla loro identità. Per questo è stato possibile denunciare i due soggetti, che sono residenti in Romania.