Accusa un malore alla festa paesana e muore

TREPPO GRANDE – Stava partecipando alla festa paesana quando ha accusato un malore ed è morto. E’ successo sabato sera quando a Treppo Grande stava andando in scena la tradizionale Festa dello Sport. La vittima è un 82enne del luogo, Attilio De Luca, persona attiva nella comunità locale facendo parte della Protezione Civile. A darne notizia è il Gazzettino.

82ENNE - L’uomo lascia nel dolore i tre figli e i tanti amici. Si è sentito male proprio nel bel mezzo dei festeggiamenti, accasciandosi al suolo. Inutili i soccorsi del 118: per l’82enne non c’è stato nulla da fare. Prima i soci della polisportiva, poi i medici hanno tentato di rianimarlo, anche con l’ausilio di un defibrillatore, ma Attilio De Luca non ce l’ha fatta. L’uomo è deceduto poco dopo all’ospedale di San Daniele.