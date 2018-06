E' un giorno di festa: tre colpi denunciati in Friuli

UDINE – Furti nelle abitazioni segnalati nella giornata di sabato 2 giugno. Ai carabinieri sono giunte tre denunce per altrettanti colpi messi a segno a Martignacco, Lignano e Remanzacco.

Il primo ha coinvolto due anziani, raggirati da una coppia rom che con una scusa è riuscita a farsi aprire la porta di casa. A sparire, in questo caso, è stata la borsetta con un centinaio di euro in contanti. Il secondo furto è andato in scena a Lignano, dove a sparire sono stati oggetti in oro e soldi per circa 100 euro. Il terzo colpo è avvenuto a Remanzacco, con i ladri che sono riusciti a entrare in casa sfruttando una finestra aperta. Spariti monili in oro e poco più di 100 euro.