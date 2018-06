E’ morto Mario Toros: era stato ministro del governo Moro

UDINE – E’ morto Mario Toros, politico della Democrazia Cristiana che ricoprì il ruolo di ministro del Lavoro con il governo Moro. Il suo cuore ha smesso di battere domenica 3 giugno, all’ospedale di Udine dov’era ricoverato. Aveva 95 anni.

UN POLITICO DI RAZZA - Un politico della vecchia scuola, che apparteneva a quella Prima Repubblica che se per molti è passata alla storia per la sua fine ingloriosa legata a Tangentopoli, ha però avuto il merito di aver formato una classe politica di rango, con una vera e propria scuola all’interno dei partiti.

I PRIMI PASSI NEL SINDACATO - Toros è rimasto in Parlamento per 29 anni, prima di diventare presidente dell’Ente Friuli del Mondo, carica, quest’ultima ricoperta per vent’anni. Era nato a Pagnacco e dopo i primi passi nel sindacato (è stato tra i fondatori della Cisl), ecco le esperienze politiche nei Comuni di Tavagnacco e Manzano, era entrato in Provincia. Poi l’ingresso alla Camera e al Senato, gli incarichi di sottosegretario e di ministro (ai problemi delle Regioni e al Lavoro).