Che tempo farà lunedì 4 giugno? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - Al mattino tempo stabile con cielo poco nuvoloso o velato, in giornata cielo variabile; dal pomeriggio sui monti e in pianura saranno probabili locali rovesci e qualche temporale, specie sulle zone occidentali, mentre sulle zone sud-orientali la probabilità sarà più bassa. Non è escluso qualche temporale piuttosto forte. La previsione è incerta.