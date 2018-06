Urtato da un'auto mentre percorre via delle Ferriere: 25enne in ospedale

UDINE – Un giovane afghano di 25 anni è stato urtato da un’auto mentre percorreva via delle Ferriere in sella a una bicicletta. Il fatto è avvenuto domenica 3 giugno poco prima delle 10. Alla guida della vettura c’era un 26enne cittadino canadese.

Da quanto riferito dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta sul luogo per i rilievi, il mezzo a due ruote stava procedendo verso piazzale Cella quando si è scontrato con la Fiat Punto. Le cause del sinistro non sono ancora state chiarite. Il 25enne afghano è finito a terra procurandosi diverse lesioni. Per questo è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. Il giovane è stato accompagnato in Ospedale per accertamenti.