Servizi online per le imprese, Cciaa ai vertici in Italia

UDINE - La Cciaa di Udine continua a confermarsi prima in Italia per percentuale per imprese iscritte al 'Cassetto digitale dell’imprenditore': a oggi raggiunge il 3,6%, con 1.794 imprese aderenti all’innovativo servizio, attivato recentemente da Infocamere, grazie a cui tramite pc, smartphone o tablet, i titolari e responsabili di ogni impresa possono accedere in modo facile, sicuro e veloce - e senza oneri - a tutte le informazioni e documenti ufficiali della propria impresa, dalle visure ai bilanci agli altri atti relativi ai rapporti con la Camera di Commercio e le altre pubbliche amministrazioni. Segno che l’attività di promozione della Cciaa è intensa ma anche che gli imprenditori del territorio sono molto interessati e sensibili ai servizi digitali, come ha confermato Paolo Fiorenzani di Infocamere, intervenuto all’approfondimento dedicato alle aziende in cui sono stati presentate tutte le possibilità di interagire online con la pubblica amministrazione, Camere di Commercio innanzitutto, punto di partenza per lo sviluppo della digitalizzazione del sistema economico e per i programmi di impresa 4.0, la cui promozione e diffusione è diventata peraltro funzione camerale in seguito alla riforma. Prima e dopo l’incontro, il personale camerale e di Infocamere ha rilasciato 'in diretta' lo Spid , il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere a tutti i servizi online delle Pa con un unico user name e password certificati.

Lo Spid per le imprese diventa facile e sicuro accesso per una serie di opportunità, che tra l’altro consentono di evitare code agli sportelli e di avere i documenti più importanti in comodo formato digitale. C’è per esempio la possibilità di tenere libri e registri in formato digitale, ma c’è poi la fatturazione elettronica, ci sono i servizi Registro Imprese e Telemaco e c’è, come detto il 'Cassetto digitale', cui si accede tramite il portale impresa.italia.it: ci si autentica attraverso Spid oppure – solo per la versione desktop - tramite dispositivo Cns (Carta nazionale dei servizi). Per ottenere un’identità Spid è necessario rivolgersi ad uno dei gestori indicati sul sito, tra cui le Camere di Commercio (com’è avvenuto oggi e come si può fare, prenotando prima l’appuntamento tramite www.ud.camcom.it), dalle quali è possibile ottenere anche la Cns, come ben sanno tutti gli imprenditori.