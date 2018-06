Torna la magia di Teatro Estate, al Giovanni da Udine

UDINE – Dopo gli ottimi esordi della prima edizione e fresco di tante novità, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine ritorna Teatro Estate, il cartellone estivo realizzata anche grazie al sostegno di Amga Energia & Servizi, società del Gruppo Hera Comm fatto di tanto divertimento, acrobazie, magia, physical theatre, ballo e grande musica in programma fra giugno e agosto.

CINQUE GLI SPETTACOLI PROPOSTI, affiancati da laboratori per bambini e intrattenimento, per una rassegna capace di coinvolgere un pubblico ampio e variegato: famiglie, adulti, giovanissimi. «Lo scorso anno Teatro Estate ha rappresentato una vera novità per il pubblico, abituato a trovare chiuse le porte del Giovanni da Udine nei mesi più caldi – spiega il presidente della Fondazione Paolo Vidali –. I numeri, per quanto riguarda la prima edizione, sono stati più che positivi: abbiamo registrato oltre 2500 presenze sui 5 spettacoli a data unica, cui si devono aggiungere i partecipanti ai laboratori creativi, sempre sold out, e gli aperitivi all’aperto, anch’essi molto apprezzati e frequentati dal pubblico. Quest’anno replichiamo mettendo sul piatto altrettanti appuntamenti, sempre con biglietti a tariffe particolarmente vantaggiose e sempre con lo stesso obiettivo: contribuire a tenere alta l’offerta culturale e di spettacolo in città ma, soprattutto, fare del nostro Teatro un luogo frequentato e vissuto piacevolmente dal pubblico anche durante il periodo estivo».

28 GIUGNO - Si parte dunque giovedì 28 giugno con uno spettacolo a misura di bambino, La Bella e la Bestia (inizio ore 18.30). Proposto dalla Compagnia Stivalaccio Teatro, attinge in libertà alla tradizione popolare rinnovando l’immaginario dei bambini riguardo alla notissima fiaba, con l’accompagnamento della musica dal vivo.

19 LUGLIO - Tutt’altra musica e ancora una volta divertimento assicurato giovedì 19 luglio (inizio ore 21) con i super acrobatici Black Blues Brothers, un gruppo di 5 artisti con l’Africa (e la musica) nel sangue che ha già conquistato l’Europa con una fila interminabile di sold out. Nel loro show un po’ circo contemporaneo un po’ commedia musicale trascineranno il pubblico al suono dei più grandi successi del Rythm & Blues in una inarrestabile sequenza di equilibrismi mozzafiato, torri umane impossibili, evoluzioni sorprendenti e balli scatenati.

26 LUGLIO - Tanta magia e una valanga di incredibili trucchi di prestigio saranno invece al centro di Illusionista di e con Luca Bono, in scena giovedì 26 luglio alle ore 21. Il giovane torinese, già campione italiano di Magia a 17 anni, vincitore del Mandrake d’Or (l'Oscar della specialità), la magia ce l’ha proprio nel dna: allievo del mito del trasformismo Arturo Brachetti - che è anche regista di questo spettacolo - illusionista e prestigiatore, Luca usa con abilità straordinaria tutti i più classici «ferri» del mestiere – mazzi di carte, colombe, mantelli, bastoni, palline e foulard – ma anche gli strumenti più amati dai giovani: i social e la tecnologia, per esempio. Uno show perfetto per i nostri giorni, applauditissimo dal pubblico e celebrato dalla critica, dove la vera magia sta nel mettere insieme numeri di ieri e di oggi, un bel po’ di ironia e tante emozioni.

28 LUGLIO - Una serata sotto il segno del tango con un finale da ballare tutti insieme sarà invece in programma sabato 28 luglio (inizio ore 21). Protagonista di Cronache di Buenos Aires – Historias de tango uno dei più originali e autorevoli interpreti contemporanei, il musicista argentino Jorge A. Bosso, più volte al fianco di artisti di fama mondiale come la pianista Martha Argerich anche in occasione di importanti festival internazionali. Con uno stile che mixa schemi compositivi classici e contemporanei, l’inseparabile violoncello, il suo ensemble e tre coppie di ballerini anch’essi argentini, Bosso proporrà un viaggio nel cuore della cultura sudamericana dove si abbracciano sonorità, stili, suggestioni e atmosfere diversissime fra loro. Concluso lo spettacolo, come già proposto nella scorsa edizione, gli appassionati tangueiros presenti in sala potranno scatenarsi sul palcoscenico del Giovanni da Udine in una memorabile milonga.

2 AGOSTO - Perfetto per una notte di mezza estate, giovedì 2 agosto, il mondo fatato di Night Garden (inizio ore 21): ninfe, lucciole colorate, cieli infiniti di stelle, venti impetuosi di luce, creature fantastiche dalla consistenza opalina rischiareranno il buio del palcoscenico ricreando in un’alchimia fluorescente ambienti pulsanti di vita. Lo spettacolo di danza e physical theatre della compagnia eVolution Dance Theater, fondata dall'artista americano Anthony Heinl ci farà immergere completamente in un piccolo universo misterioso e poetico dove il movimento si fa energia, verso libero e vitale.

LABORATORI - Accanto agli spettacoli il Teatro Nuovo Giovanni da Udine propone anche per quest’anno gli speciali laboratori dedicati sia ai più piccoli che agli adulti: Storie in Barcaccia a cura delle amatissime Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi. Due ore di sfrenata creatività cui potranno partecipare sia i bambini che gli adulti. In programma tre appuntamenti, sempre di mercoledì (il 18 e 25 luglio e il 1° agosto) al mattino, dalle 9.30 alle 11.30.

Info e prenotazioni: Via Trento, 4 | Centralino 0432 248411 | info@teatroudine.it | www.teatroudine.it | biglietteria@teatroudine.it |