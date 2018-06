Autovelox sulla A4: 8.593 multe nell'area di cantiere della Terza corsia

UDINE – Gli autovelox piazzati lungo i 39 chilometri del cantiere della Terza corsia, tra il nodo di Palmanova e Portogruaro, fanno paura ma non troppo. Lo dimostra il numero di contravvenzioni che la Polizia stradale ha affibbiato agli automobilisti indisciplinati dall’aprile 2017: 8.593. Un numero elevato, che fa più impressione se si pensa che i controlli sono stati attivati in 118 occasioni, quindi non in maniera continuativa nell’arco dei 12 mesi. Questo significa. calcolatrice alla mano, che appena gli autovelox sono stati azionati, sono fioccate, di media, 72 multe per ogni sessione.

15 BOX LUNGO 39 KM - Nel complesso i box per il controllo della velocità (il limite è di 80 km/h) sono quindici nel tratto dell’A4 interessato dal cantiere, dove le corsie di marcia sono ridotte e dove non c’è corsia di emergenza. Un tratto che quasi quotidianamente è interessato da incidenti e code, spesso a causa dei mezzi pesanti. Evidentemente lo ‘spauracchio’ autovelox non basta, così come il rischio di vedersi arrivare a casa la temibile busta verde con una multa che va dai 41 euro per il superamento del limite di 10 km/h agli oltre 800 euro per chi va oltre i 60 km/h.