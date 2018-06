'Football Legends Golf Invitational': oltre 50 campioni del calcio al Golf Club Udine

FAGAGNA - Al circolo di Fagagna è tutto pronto per il parterre d’eccezione di calciatori-golfisti, tra i quali i 'palloni d’oro' Pavel Nedved, Andriy Shevchenko e Michel Platini, il recordman di presenze in nazionale Paolo Maldini, i campioni del mondo francesi Laurent Blanc e Alain Boghossian, i campioni del mondo tedeschi Thomas Berthold e Andreas Moeller, i campioni del mondo azzurri, Beppe Dossena, Franco Causio, Antonio Cabrini, Marco Tardelli e Daniele Massaro, gli ex giocatori del Manchester United Dwight Yorke e Nemanya Vidic, l’ex attaccante di Juventus e Roma Mirko Vucinic e tanti altri ancora. Nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022, il trofeo ufficiale della Ryder Cup, si sposterà dal Gardagolf Country Club al Golf Club Udine, dove sarà accolta dai fuoriclasse del calcio, che sul green hanno trovato una nuova vita sportiva. L’evento 'Football Legends Golf Invitational' è stato presentato al Media Center del Gardagolf Country Club, circolo di Soiano del Lago nel corso del terzo round del 75° Open d’Italia, con gli interventi di Giuseppe Dossena, campione del mondo in Spagna nel 1982, Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022; Alessandro Rogato, Presidente del Comitato Organizzatore Open d’Italia e Direttore Tecnico Squadre Nazionali FIG.

IL PROGRAMMA - Al Golf Club Udine per tutti e tre i giorni della manifestazione l’ingresso per il pubblico sarà gratuito. Si parte lunedì pomeriggio alle 16.30 con una Golf Clinic e con un’esibizione di Footgolf a cura dei giocatori della squadra del Footgolf Udine. Martedì e mercoledì, a partire dalle 9 del mattino, spazio al golf con due gare (a squadre e individuale) su 18 buche. Questo il commento di Gian Paolo Montali, direttore del progetto Ryder 2022: «La Federazione Italiana Golf è il Progetto Ryder Cup 2022 sono sempre al fianco di progetti dal forte impatto sociale come 'Football Legends Golf Invitational'. La presenza di grandissimi campioni che hanno scritto la storia del calcio insieme al trofeo ufficiale della Ryder Cup ci dà una grande spinta in termini di popolarità per far crescere il movimento golfistico e rendere la coppa un’icona sempre più popolare. Ringrazio Giuseppe Dossena per averci coinvolto in un progetto benefico che punta a dare sostegno ai calciatori e a tutti gli altri sportivi in difficoltà dopo la conclusione del proprio percorso agonistico». Ecco anche le parole di Dossena: «Al Golf Club Udine, che ringrazio per l’ospitalità, uniremo il piacere di ritrovarci sul green al desiderio di aiutare tanti amici che hanno bisogno di recuperare dignità e orgoglio nella loro nuova vita da ex. Vogliamo creare un fondo di assistenza anche per tutti gli altri ex atleti in difficoltà. Il golf, con la sua forza aggregante è lo sport ideale per portare avanti questo progetto».