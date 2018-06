Bilancio dell'Arma in Fvg: più truffe on line e più ubriachi al volante

UDINE - «A livello regionale l'anno si chiude positivamente. Nel periodo dal primo giugno 2017 al 31 maggio 2018 c'è stata una lieve decurtazione dei reati denunciati (-3%) rispetto allo stesso periodo precedente. A fronte di questo calo, però, c'è stato un incremento dell'attività repressiva, con un più 10% di arresti e denunce a piede libero effettuate con una maggior presenza sul territorio». Lo ha reso noto il comandante della Legione Carabinieri ‘Friuli Venezia Giulia’ Vincenzo Procacci, presentando la cerimonia che si svolgerà martedì in occasione del 204/o di Fondazione dell'Arma.

In controtendenza il fenomeno delle truffe che ha registrato negli ultimi dodici mesi una crescita del più 24%: «Preoccupano soprattutto due fenomeni: le truffe on-line e quelle agli anziani», ha sottolineato Procaci. In crescita anche coloro che vengono ‘pizzicati’ al volante con un tasso di alcol nel sangue superiore al consentito: negli ultimi 12 mesi sono state 468, più 19% rispetto al periodo precedente. Come già accennato, nell'ultimo anno sono cresciuti i controlli da parte dei militari dell'Arma: del 3% i servizi preventivi, del 2,7% le verifiche sui veicoli, dello 0,48% quelle sulle persone.