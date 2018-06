In Fvg il primo itinerario da percorrere con la bici elettrica, unico in Italia

FRIULI – «Avete qualcosa che nessuno vi copierà mai. Il vostro territorio». Parole dall’eco lontano, quelle che Enzo Cainero ha rivolto ai giovani rappresentanti di Natisone Outdoor, l’Associazione nata per promuovere il territorio del cividalese e delle vallate contigue, attraverso le attività all’aria aperta. Un importante monito rivolto anche ai molti sindaci presenti a Fondazione Friuli, in occasione della presentazione della nuova mappa turistica con gli itinerari ciclabili e pedonali ‘Hike & Bike Paradise’ che attraversano le Valli del Natisone, del Torre e del cividalese. «Sono orgoglioso ed entusiasta di quello che abbiamo iniziato due anni fa, con tante difficoltà. Qualcosa di eccezionale». Rivolgendosi poi ai primi cittadini ha ricordato quanto sia importante essere uniti e fare sistema: «Ragionate come un insieme e non come singoli comuni, solo così potrete ottenere risultati».

NOVITA’ - L’appuntamento è stato anche l’occasione per presentare un’importante novità, la Bluenergy e-Bike Route: il primo tracciato interamente dedicato alle e-bike con ben 21 punti di ricarica dislocati su un percorso della lunghezza di 210 km e 4.170 metri di dislivello che tocca il territorio di ben 11 comuni diversi, attraverso gli scenari incontaminati delle Valli del Natisone, del Torre e del cividalese al confine orientale del Fvg: «Si tratta di uno strumento che è segno tangibile della capacità di un territorio di lavorare sinergicamente e fare sistema verso un unico obiettivo, quello di rilancio e promozione turistica. Un progetto che oggi si arricchisce di un nuovo itinerario come Bluenergy e-Bike Route e che rappresenta – ha spiegato Eva Piccaro, Presidente di Natisone Outdoor - un esempio virtuoso di come una rete di relazioni tra enti pubblici, aziende private e associazioni possa davvero fare sistema per essere volano di sviluppo e favorire la crescita economica, occupazionale e turistica dell’area». Entusiasmo anche da Bluenergy: «Siamo lieti di essere co-protagonisti di questo progetto che rappresenta un bell’esempio di sinergia territoriale – ha sottolineato Alberta Gervasio, Direttore Generale di Bluenergy Group - E siamo altrettanto felici di poter contribuire attraverso il nostro know-how a sostenere il turismo in Fvg».

ITINERARI - Il nuovissimo percorso Bluenergy e-Bike Route, nato dalla proficua sinergia tra Natisone Outdoor e Bluenergy Group, è uno dei 17 itinerari inseriti nella nuova mappa realizzata dall’Associazione Natisone Outdoor, nell’ambito del progetto omonimo sostenuto dalla Fondazione Friuli e da Promo Turismo Fvg. La mappa, alla sua seconda ristampa – 20 mila copie della prima edizione sono state distribuite in soli 3 mesi - è nata con il sostegno di ben 15 comuni e trenta sponsor privati di tutto il territorio e contiene 17 itinerari che comprendono percorsi che rispondono a gusti e opportunità diverse di scoperta del territorio con moltissimi punti di interesse storico, naturalistico e culturale da visitare. «Questo è un progetto a cui teniamo particolarmente – ha precisato Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione – non solo perché siamo convinti delle sue potenzialità, ma anche perché è un’idea che nasce da un gruppo di ragazzi».

11 COMUNI - La Bluenergy e-Bike Route si snoda attraverso 11 comuni: San Pietro, San Leonardo, Savogna, Stregna, Prepotto, Pulfero, Cividale del Friuli, Faedis, Taipana, Attimis, Drenchia ed è un percorso che permette ai ciclisti, grazie a Mountain Bike a pedalata assistita, di percorrere tracciati, anche impegnativi, con un minimo sforzo. I cicloturisti possono attraversare un territorio naturale e autentico, dove sono installate le colonnine per la ricarica delle e-Bike, circondati dal panorama delle Valli del Silenzio, attraverso percorsi in cui si intrecciano natura, storia ed eno-gastronomia. Più di duecento i punti di interesse che Bluenergy e-Bike Route attraversa tra cui: Cividale del Friuli, patrimonio mondiale Unesco, il Monte Matajur con i suoi 1.641 metri di altezza, e il dorso del Monte Colovrat, dove corre il confine con la Slovenia, il santuario di Castelmonte, centro spirituale e borgo fortificato, e ancora i percorsi lungo le trincee della Grande Guerra che si spingono fino alla vicina Caporetto, castelli, grotte, santuari, monumenti, chiese, sentieri, ville e cascate, senza dimenticare i locali e le osterie tipiche dove gustare le prelibatezze di una cucina di confine e i vini Doc dei Colli Orientali friulani.