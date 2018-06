‘La notte dei Lettori’: conto alla rovescia per la 5^ edizione

UDINE - Tutto pronto per la quinta edizione de ‘La notte dei Lettori’, il grande evento (in programma l'8 e il 9 giugno8-9 giugno) che proporrà una sessantina di appuntamenti da scoprire in 14 stazioni della lettura sparse in tutta Udine.

I NUMERI - 14 librerie protagoniste, 63 eventi e la straordinaria partecipazione di Enrico Brizzi, Luigi Lo Cascio, Jack Hirschman Loredana Lipperini, Vasco Brondi - Le luci della centrale elettrica. La Notte dei Lettori, nata da un’idea del Comune di Udine con le librerie cittadine, è curata da Bottega Errante in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.

