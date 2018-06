Muore a 22 anni per un male incurabile: comunità in lutto

TAVAGNACCO – E’ il lutto la comunità di Adegliacco per la prematura scomparsa di Tommaso Mussoni, 22 anni. Il giovane è morto a causa di una malattia incurabile, che non gli ha lasciato scampo nonostante i tentativi di sconfiggerla. Lascia nel dolore i tanti amici e la famiglia, mamma Cinzia e papà Fabrizio su tutti. Tra le grandi passioni di Tommaso Mussoni c'era il basket, e non a caso la sua squadra, l'Asd Pallacanestro Feletto gli ha dedicato un post su Facebook: «Ciao, Tommaso. Buon vento!».

I funerali del ragazzo saranno celebrati martedì 5 giugno alle 17 nella chiesa parrocchiale di Adegliacco. Per la comunità locale sarà il momento per stringersi attorno ai famigliari.