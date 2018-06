Muore stroncato da un malore mentre fa legna

SAN PIETRO AL NATISONE – Era andato a fare legna nella zona di Mersino, ma un malore gli è risultato fatale. Silvio Crucil, 75enne che da qualche tempo si era stabilito ad Azzida di San Pietro al Natisone, dopo un passato da emigrante, è morto nella mattinata di lunedì 4 giugno.

Ad accorgersi della disgrazia sarebbe stato un passante, notando il corpo senza vita a poca distanza dalla strada, nella boscaglia. Purtroppo all’arrivo dei soccorsi per il 75enne non c’era già più nulla da fare. Cricil non era sposato e non aveva figli. Viveva da solo nella casa che si era costruito dopo aver fatto rientro in Friuli.

Sul luogo del ritrovamento, oltre al personale del 118, sono arrivati anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Cividale.