Aggrediscono un connazionale: 3 pakistani denunciati a piede libero

TOLMEZZO – Se l’erano presa con un connazionale, aggredendolo per futili motivi. Un 33enne pakistano richiedente asilo non aveva subito in silenzio, ma aveva sporto denuncia presentandosi ai carabinieri. Da qui sono iniziate le indagini da parte degli uomini dell’Arma di Tolmezzo, che hanno portato all’identificazione di altri tre pakistani, rispettivamente di 34, 27 e 25 anni. Il gruppetto di aggressori, ospite di un albergo della zona, se l’era presa con il 33enne in seguito a una discussione, procurandogli ferite giudicate guaribili in 5 giorni. I tre sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di lesioni personali in concorso.