Marano Lagunare: al via la Sagra De San Vio

MARANO LAGUNARE – Tutto pronto per la Sagra De San Vio (Festa di San Vito) che quest'anno si svolge da venerdì 15 giugno a domenica 17 giugno alla Vecja Pescheria di Marano Lagunare.

IL 15 GIUGNO - Si comincia venerdì alle 18 inaugurazione della manifestazione con apertura dei festeggiamenti alla Vecja Pescaria con forniti chioschi enogastronomici, alle 20 apertura della serata musicale con Mountain Snack e alle 22 musica dal vivo con Revolver Beatles Tribute e Cesareo.

IL 16 GIUGNO - Sabato, alle 18, apertura dei festeggiamenti sempre alla Vecja Pescaria con forniti chioschi enogastronomici, sempre alle 18 Palio Remiero di San Vio Regata dei Rioni, organizzato dall'Associazione Voga Maranese, alle 20 apertura della serata musicale con Frank Get & Anthony Basso Acoutic duo e alle 22 serata live con The Traveling Orkestra.

IL 17 GIUGNO - Domenica, alle 8, è in programma la Santa Messa, alle 9 dalla chiesa partenza della processione che si snoderà, su barche, nelle acque della laguna. Accompagna la banda Stella Maris e il Gruppo Amatoriale Marano Canta. Alle 10.30 la Santa Messa in cimitero di San Vito, in canto popolare. Alle 17 Vesperi Solenni. Alle 12 apertura chioschi enogastronomici, alle 12.30 musica dal vivo con Cose di famiglia. Alle 18 il tradizionale Palo della Cuccagna sul mare e alle 22 gran finale con gli Alta Tensione.

Informazioni 334 5347907 caniscioltimaran@gmail.com.