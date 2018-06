Trafficante di droga preso in Colombia dopo 4 anni di latitanza

UDINE – Era ricercato da 4 anni per reati in materia di stupefacenti, e su di lui pendeva una condanna a 7 anni, 11 mesi e 29 giorni di carcere. Venerdì primo giugno, la polizia colombiana ha dato esecuzione al mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura di Udine nel marzo 2014 nei confronti di Edison Vivas Gonzales, 46enne cittadino colombiano. Nel 2009 era stato trovato, a Pradamano, con oltre 1 kg di cocaina. L’uomo, insieme a un complice, dopo un controllo aveva tentato la fuga opponendo resistenza all’arresto. In quell’occasione la polizia friulana riuscì a smantellare un traffico di sostanze stupefacenti portato avanti da un’organizzazione composta in prevalenza da cittadini sudamericani.

Il ricercato è stato rintracciato e arrestato in Colombia, nella città di Buenaventura Valle del Cauca. Fondamentale la collaborazione messa in atto dalla Squadra Mobile della Questura di Udine insieme al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Sono in corso le procedure per l’estradizione a cura del Ministero di Giustizia.