Malborghetto, dalle auto spuntano due coltelli a serramanico

TARVISIO - I carabinieri del Norm della Compagnia di Tarvisio, nel corso di un servizio di controllo di retrovalico, hanno fermato a Malborghetto-Valbruna un veicolo il cui conducente, un 45enne della provincia di Pordenone, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico ‘Victorinox’ della lunghezza di 16 cm, nonché di 0,2 grammi di marijuana. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere e segnalato alla Prefettura di Udine per la detenzione dello stupefacente a uso personale.

Nell’ambito degli controlli, sempre a Malborghetto-Valbruna, i carabinieri hanno trovato, in un’altra auto, un coltello a serramanico ‘Jobi Profi’ della lunghezza di 21 cm. In questo caso a finire nei guai è stato un 47enne polacco, che se l’è cavata con una denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.