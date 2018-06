Chiude la sua stagione Salotto musicale del Fvg

FAGAGNA - Si conclude con una serata speciale la stagione 2017-2018 del Salotto Musicale del Fvg: venerdì 8 giugno, alle 21 in Villa Aurora a Fagagna sarà l’ultima occasione per potersi godere la musica insolita proposta dall’Associazione CoroPOPmagico, che con i suoi appuntamenti offre ogni mese l’esperienza, unica in regione, di ascoltare composizioni raramente fruibili dal vivo. In questo caso saranno eseguiti alcuni dei più coinvolgenti brani di Giancarlo Cardini, compositore e pianista toscano a cui è dedicata la stagione stessa e che è stato ospite, in persona, del Salotto musicale del marzo scorso.

VENERDÌ, al repertorio di Cardini, si aggiungerà anche un brano di Percy Grainger. Il pianoforte di Agnese Toniutti accompagnerà così i ‘salottieri’ tra paesaggi marini al tramonto, ricordi di notti d'inverno, giardini zen e un omaggio a John Dowland. L’opera artistica scelta per questa serata conclusiva è altrettanto rara: uno scatto del fotografo Enzo Della Monica, che ha ispirato uno dei brani di Cardini in programma. Ma c’è di più, perché come saluto prima della pausa estiva, dalle 19.30, nel giardino di Villa Aurora, ci sarà un aperitivo speciale, aperto a tutti soci e agli amici: una degustazione al profumo di sambuco offerta dall'azienda agricola ‘A Fil Di Tiere’ di Lestans e la presentazione del Friulano de La Cricca di Manzano, a cura di The Winefathers. Come sempre, visti i posti limitati, la prenotazione è obbligatoria. Ma farlo è facilissimo, in uno di questi tre modi: via modulo on-line su http://coropopmagico.wixsite.com/salottomusicale (pulsante ‘Prenota qui’), via mail salottomusicalefvg@gmail.com o telefono 348.8027207 (Laura).