Slow Food Fvg, sabato è Transumanza Day

SUTRIO - È di nuovo Transumanza Day: sta per arrivare, infatti, la nuova edizione dell’ evento che Slow Food Fvg, con la fattiva collaborazione delle Condotte Carnia e Tarvisiano e Friuli, ha in programma per sabato 9 giugno, a partire dalle 9.30. Nella giornata, i «transumanti» potranno accompagnare la famiglia Gortani e le loro mucche alla Malga Pozof su Monte Zoncolan, antica ma sempre originale formula per perseguire la promozione, la valorizzazione e la tutela dei prodotti lattiero-caseari del territorio – e attività che la famiglia compie da decenni, ininterrottamente, anno dopo anno.

COME FARE - Per la salita in malga, il punto di partenza è fissato come detto alle 9 nel parcheggio di fronte al rifugio Moro, nei pressi degli impianti di risalita per il monte Zoncolan (arrivando da Sutrio). Si salirà quindi alla malga per circa 400 metri su un percorso di circa due ore e mezza, che è bene affrontare con abiti e scarpe idonei alle escursioni di montagna, come consigliano gli organizzatori, e anche con un cambio di scarpe e biancheria, perché a quelle quote (oltre i 1.500 metri) non è improbabile incontrare brutto tempo. Una volta arrivati su in malga si provvederà al ristoro delle vacche e alla loro benedizione (che tradizionalmente viene impartita agli animali, a tutti i presenti e, naturalmente, alle strutture dell’alpeggio), a cui seguirà un pranzo speciale (per i costi www.slowfoodfvg.it ed evento su Facebook, i bambini fino ai 12 anni saranno ospiti della famiglia Gortani), con degustazione dei formaggi dell’azienda Gortani, peraltro uno dei produttori del recente Presidio Slow Food 'Çuç di Mont', e dei salumi Molinari di Zuglio, accompagnati da erbe sott’olio degli amici raccoglitori, l’immancabile scuete di sedon con polenta, nonché pastasciutta e frico. Il rientro è previsto a metà pomeriggio, in forma autonoma.

Per iscriversi è possibile compilare il form qui su tinyurl.com. Durante la giornata, si svolgerà un contest fotografico e uno di video brevi, aperto a tutti, con lo scopo di immortalare i momenti più significativi ed emotivi dell’evento.