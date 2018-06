Maltempo: raffica di incidenti a causa della pioggia

FRIULI - Il temporale ‘monsonico’ che si è abbattuto sul Friuli nel primo pomeriggio di martedì 5 giugno, portando pioggia torrenziale e vento, ha provocato danni e allagamenti. In città e nell’hinterland sono state decine le chiamate ai Vigili del Fuoco per caduta di rami e locali invasi dall’acqua. Diverse anche le auto finite fuori strada, soprattutto nei fossi a lato della carreggiata, o rimaste coinvolte in un incidente (a Manzano, Lumignacco e tra Chiasiellis e Mortegliano). Problemi per la molta pioggia sia nel Manzanese (qui si sarebbe allagato anche un sottopassaggio) che nei dintorni di Pavia di Udine. Disagi anche a Pozzuolo, sulla regione 353, e a Campoformido.

INCIDENTI A UDINE - Forse proprio a causa della molta pioggia sono stati due gli incidenti stradali che si sono verificati anche a Udine. Alle 15, in via Divisione Garibaldi-Osoppo, un’automobile è finita contro un albero. Chiamati i soccorsi, dalla Centrale Sores di Palmanova sono stati inviati sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Dopo una prima valutazione del paziente, sul posto, il ferito è stato portato in codice verde al pronto soccorso di Udine.

Un’ora più tardi, alle 16, alla Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria è arrivata un’altra chiamata: in viale Europa Unita all’altezza del civico 113, si è verificato un secondo sinistro. Questa volta sono due i veicoli che si sono scontrati, un’auto e un mezzo a due ruote. Sul posto sono quindi arrivati i sanitari con un’ambulanza e un’automedica. Il ferito è stato portato sempre al Santa Maria della Misericordia. Sul posto anche la polizia dell’Uti centrale e la Polstrada di Udine.

INCENDIO A CAUSA DI UN FULMINE - Non è andata meglio a Codroipo, dove, a causa di un fulmine si è innescato un incendio. Tempestivo l’intervento di un condomino del 'Pevere', di via Valussi 25, che ha spento presto le fiamme grazie a un estintore. Poco dopo sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco della locale stazione che hanno messo in sicurezza l'area.